ВСУ выбили российских оккупантов из Николаевского аэропорта

Аэропорт Николаев находится под украинским контролем. Фото: wikipedia.org

Вооруженные силы возобновили контроль над аэропортом в Николаеве.

"Аэропорт наш! Выбили! Обустраиваемся там удобно", – сообщил глава области Виталий Ким в Telegram.

Самолеты пока летать не могут, но это важная точка, добавил он.

"Сейчас мы по округе их соберем, которые разбежались, приведем в чувство. По другим направлениям мы их тоже отбили. Растерянные маленькие ежики, по кустам бегают. Сейчас мы их всех найдем", – рассказал глава Николаевской ОВА.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.