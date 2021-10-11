12 октября День Ангела празднуют смелые мужчины

12 октября православные верующие чтят память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника). Он был праведником и в 18-летнем возрасте стал монахом.
День ангела сегодня празднуют Иван и Максим.
С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.
Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто к браку имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты и доброжелательны. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.
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Поздравления в прозе:
Поздравляю з Днем Ангела! Желаю тебе приятного общения, высокого статуса, значительного успеха, отменного здоровья и чудесного настроения в жизни. Пусть тебе всегда удаётся проявлять во всём креатив и индивидуализм, пусть любое твоё решение будет твёрдым и уверенным.
***
Я хочу пожелать, чтобы упорство вело тебя на вершины гор, чтобы завоевывал ты этот мир и не сомневался, что именно ты склонишь его к своим ногам. Пусть энергия бьет ключом и заставляет идти вперед. С Днем Ангела!
***
Поздравляю с Днем Ангела. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе!
Поздравления в стихах:
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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