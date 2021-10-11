12 октября День Ангела празднуют смелые мужчины

12 октября праздновали день охотника. Фото: pinterest.com

12 октября православные верующие чтят память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника). Он был праведником и в 18-летнем возрасте стал монахом.

День ангела сегодня празднуют Иван и Максим.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто к браку имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты и доброжелательны. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.

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Поздравления в прозе:

Поздравляю з Днем Ангела! Желаю тебе приятного общения, высокого статуса, значительного успеха, отменного здоровья и чудесного настроения в жизни. Пусть тебе всегда удаётся проявлять во всём креатив и индивидуализм, пусть любое твоё решение будет твёрдым и уверенным.

***

Я хочу пожелать, чтобы упорство вело тебя на вершины гор, чтобы завоевывал ты этот мир и не сомневался, что именно ты склонишь его к своим ногам. Пусть энергия бьет ключом и заставляет идти вперед. С Днем Ангела!

***

Поздравляю с Днем Ангела. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе!

Поздравления в стихах:

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.