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воскресенье, 10 января 2021 09:26

10 января могут порваться сосуды: медицинский гороскоп на воскресенье

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10 января могут порваться сосуды: медицинский гороскоп на воскресенье
Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны. Фото: pixabay.com

10 января не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Займитесь укреплением нервной системы, - говорит астрологиня. - Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны. Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле. Лучше всего себя будут чувствовать Овны, Скорпионы, Девы и Козероги. Другие потребуют отдыха и покоя".

Овен

Не допускайте обезжиривания кожи рук. Могут появиться трещины. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Используйте увлажняющие кремы.

Телец

Особого внимания потребует проблемная кожа. Будет беспокоить появление угрей на лице. Обратитесь за советом к косметологу.

Близнецы

Не стоит делать пирсинг или татуировки. Поврежденные участки кожи будут заживать долго. Возможно нагноение и повышение температуры.

Рак

По возможности откажитесь от внутривенных инъекций. Есть опасность образования тромбов в сосудах. Напомнит о себе флебит.

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Лев

Выбирайте разумные способы борьбы с лишним весом. Не садитесь на изнурительные диеты. Откажитесь от быстродействующих препаратов. Это только навредит вашему здоровью.

Дева

Вы будете сильно реагировать на изменение погодных условий. Будет беспокоить головная боль. Обеспечьте себе полноценный отдых.

Весы

Избегайте процесса отложения солей в суставах. Начинайте свой день с гимнастики. Посетите бассейна. Массаж делать не следует.

Скорпион

Организм будет нуждаться в очередном курсе общеукрепляющих процедур. Можно заняться закаливанием тела. Начните принимать курс витаминов.

Стрелец

Проверяйте качество купленных продуктов. Отдайте предпочтение домашним блюдам. Остерегайтесь пищевого отравления.

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Козерог

Будьте осторожны во время занятий в тренажерном зале. Неосторожные резкие движения могут привести к ущемлению нервных окончаний. Не поднимайте тяжелого.

Водолей

Снижается острота зрения. Дайте глазам возможность отдохнуть. Откажитесь от работы за компьютером. Гуляйте на свежем воздухе.

Рыбы

Ухудшается перистальтика кишечника. Пожилым людям желательно не употреблять тяжелой пищи. Старайтесь больше двигаться. Выпивайте чистую воду перед едой.

10 января в вашем сердце неожиданно может вспыхнуть влюбленность. С новыми знакомыми будьте осторожны. Эти отношения не продлятся долго.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
января

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