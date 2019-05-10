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пятница, 10 мая 2019 12:18

10 малоизвестных фактов о Карпатах

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10 малоизвестных фактов о Карпатах
Необычные места в Карпатах. Фото: lviv1256.com

1. Самое высокогорное село в Карпатах совсем не Дземброня. Выпчина - село Черновицкой области, расположенное на высоте 1100 м над уровнем моря.

2. Первую геологическую карту в Украине ученые составили именно с территории Карпат. Произошло это 1809-го.

3. 1907-го на территории украинских Карпат обнаружили ископаемых животных ледникового периода. На глубине около 12, 5 м нашли мамонта. Еще глубже - огромного оленя, носорога, различных птиц и представителей класса земноводных.

4. Самый высокогорный отель в Карпатах - "Беркут". Заведение построили на Яблуницком перевале на высоте 930 м над уровнем моря. Построен 1968-го. Сейчас отель предлагает удобные номера и профессиональное обслуживание по умеренной цене.

5. Самая высокая железнодорожная станция в Карпатах - вокзал "Бескид". Возвышается над уровнем моря на 790 м, передает Lviv1256.com.

6. Самый длинный духовой музыкальный инструмент в Карпатах и ​​в мире - трембита. Это конусообразная трубка из дерева. Достигает 4 м в длину. Слышимость звука инструмента превышает 10 км.

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7. В Карпатах есть музей леса, который работает в селе Усть-Черная. Экспозиция рассказывает о профессии лесорубов. В музее хранится коллекция транспорта, предназначенного для лесных работ.

8. В Тячевском районе Закарпатской области есть пещера с прозрачными стенами. Это карстовая пещера, которая была сформирована в юрский период в известняковых породах. Имеет 2 камеры, расположенные перпендикулярно друг к другу. Стены камер покрывает молочно-белый прозрачный кальцит и зеленые узоры.

9. Недалеко от села Среднего Водяного в Раховском районе Закарпатской области есть скалы с "иероглифами". Странные надписи - произведение природы.Образованные волнами Сарматского моря.

10. Самым высоким деревом в Карпатах была 140-летняя европейская лиственница. Срублена в Рахове, имела высоту 54 м.

Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовод вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

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Дата
10
мая

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