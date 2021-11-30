1 тыс. грн вакцинированным нужно будет потратить за четыре месяца

Если 1 тыс. грн вакцинированный гражданин не потратит, ее автоматически вернут государству.
Замминистра экономики Ирина Новикова сообщила об этом "РБК-Украина".
Воспользоваться деньгами можно будет через четыре месяца после поступления средств.
За эти средства можно будет:
- приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;
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- купить билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
1 тыс. грн полностью вакцинированным украинцам выплатят на виртуальные платежные карты через "Дію".
Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.
Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего.
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