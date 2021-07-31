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1 августа считали последним днем лета: сегодня святая Мокрина принесет осень

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1 августа считали последним днем лета: сегодня святая Мокрина принесет осень
По народному календарю, сегодня последний день лета. Фото: pixabay.com

1 августа в народе почитают преподобной Мокрину. Сегодня, по народному календарю, наступал последний день лета.

В дохристианские времена Мокрину считали дочерью богини осени. Существует поговорка: "Святая Мокрина осень приносит".

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Люди верили в то, что погода на Мокрины, отвечает погоде осенью. Если в этот день шел дождь, то крестьяне ждали мокрой дождливой осени, сеяли рожь - ведь будет урожай: "Не разгибайте спины, жнем к Мокрины, потому Мокрина без дождя, как обед без борща".

Если именно в этот период дождей не было, то примета была не очень радостная, ведь она прогнозировала засуху. Тогда проводились обряды, чтобы вызвать дождь, а вся надежда возлагалась на женщину, которая олицетворяла собой дочь осени. Нужен был молодой человек, который родился именно 1 августа.

А, как дождь, наоборот, сильно заливает, то бегали и звали прекратиться. Наоборот, девушку-богиню закрывали дома, чтобы она и на улицу не выходила, если будет неурожай из-за слишком влажной земли.

Нелегко было женщинам, которые в этот день родились - на них возлагали много надежд относительно осеннего урожая. Конечно, не буквально, это скорее шуточная примета.

Сегодня, 1 августа, в церкви отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Он часто помогал людям советом и утешением. Его современники говорили, что не всегда доброе слово помогало им. Более исцеляли любовь и радость, которые исходили от Серафима.

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