Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей

У Киева появилась собственная колыбельная. Фото - скрин с видео.

В Youtube появился мультфильм-колыбельная "Колискова країна. Київ". Он созданный при поддержке Украинского культурного фонда.

В тексте под видео указано, что исполняет песню Alina Haieva, вокал - Wahomo, композитор - Poe Radun. Режиссер анимации Борис Волков, передает "Liga.net".

В клипе колыбельную сопровождает мультфильм о двух детях, которые играли вечером дома, а потом полетели путешествовать по ночному Киеву на сказочных рыбе и птице. Во время прогулки дети познакомились с волшебными животными и увидели магические растения.

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Саундтреком к исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, станет песня "Веселі, брате, часи настали..." группы "Океан Эльзы".