Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео

Трое участников южнокорейской поп-группы Seventeen погибли в результате цунами во время выступления. Видео катастрофы появилось в интернете.

Группа давал концерт под открытым небом на пляже в курортном городе Танджунг-Лесунг в Индонезии. Прямо во время выступления сцену снесло гигантской волной.

Вокалист группы Ифан Фаджарсья сообщил, что погибли музыканты Аваль Пурбани и Херман Сикумбанг, а также менеджер группы Дону Сапутро. Дилан Сахара, жена Ифань, и еще один участник группы пропали без вести.

Цунами возник в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра. Вероятная причина - подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Сейчас известно о 222 погибших.