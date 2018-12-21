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пятница, 21 декабря 2018 10:16

Самолет упал на футбольное поле

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Самолет упал на футбольное поле
В США упал самолёт посреди футбольного поля в парке Фото: Уніан

В американском городе Атланта, штат Джорджия, на футбольное поле упал легкомоторный самолет.

Погибли все, кто был в самолете, рассказывает ТСН.

Самолет Cessna 560 упал на футбольное поле в одном из городских парков, а его обломки были разбросаны в радиусе 90 м. Узнать воздушное судно удалось благодаря уцелевшем хвосту. Спасатели сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли 4 человека, находившихся на борту.

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В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

В жилом квартале в центре Стамбула упал военный вертолет.

4 военнослужащих погибли, 1 – ранен, сообщает Reuters.

Вертолет выполнял учебный полет со стамбульской авиабазы "Самандира". Причину падения устанавливают.

Видео с места катастрофы опубликовал YouTube-канал Life Shot.

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Дата
21
декабря

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