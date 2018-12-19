Названа предварительная причина падения истребителя в Житомирской области

Основной версией авиакатастрофы Су-27 в Житомирской области является человеческий фактор. Фото - facebook.com/Scramblemagazine

Основной версией авиакатастрофы истребителя СУ-27 во время плановых полетов в Житомирской области является человеческий фактор.

Ожидаются результаты экспертизы, сообщили в Военной прокуратуре Украины.

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"Основная версия по Су-27 - человеческий фактор, но сейчас ожидаются результаты экспертизы по летчику и информация из черного ящика", - говорится в сообщении.

15 декабря около 15:00 в Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Погиб майор 43-летний Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения истребителя.