5 веселых и курьезных записей из домашних видеокамер

Владельцы камер видеонаблюдения в своих домах представили сняты видео на ежегодную премию

Владельцы камер видеонаблюдения в своих домах представили снятые видео на ежегодную премию Nestie.

На них зафиксированы удивительные, веселые, необычные и сверхъестественные моменты. Об этом сообщает DailyMail.

"В этом году Nest получила более 300 заявок от пользователей. Мы с радостью продолжаем традицию ежегодного Nesties Awards, чтобы наградить наших постоянных клиентов и поделиться лучшими моментами, - говорит представитель компании, - Хотя Nest Cams сделали для того, чтобы помочь дома стать более безопасным, награда демонстрирует, как камера помогает людям поймать что-то неожиданное ".

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Предлагаем самые интересные видео. На первом одна из камер сняла, как мерцающая комета пролетела над горизонтом.

Другая зафиксировала собаку, пытался залезть под стол. Но что-то пошло не так, и стол повалился на беднягу.

На другой записи можно увидеть, как отец, как супергерой спасает своего ребенка. Мужчина моментально отреагировал, когда увидел, что вот-вот на его ребенка перевернется шкаф.

Камера, установленная на чьем пороге, захватила момент, когда машина вдруг теряет управление и переворачивается на бок.



Другая запись показывает, что происходит, когда вы недооцениваете размеры своего костюма динозавра.

Камера, установленная в кафе, сняла неудачу мужчину, который пытался прокатиться на гироскутери.

GoPro - американский производитель одноименных экшн-камер опубликовал лучшие кадры 2017 года, снятые их клиентами. Видео опубликовали на официальном канале в YouTube.