Женщина создает куклы, которые украинцы шили больше 100 лет назад - фото

Фото: Фото предоставила Елена Мединская

Елена Мединская с Кропивницкого создает авторские куклы по мотивам украинских народных.

Все началось с работ украинского этнографа французского происхождения Доминика Пьера де ля Флиза.

В альбомах исследователя она нашла рисунки кукол в народной одежде и начала создавать свои. Gazeta.ua мастерица рассказала о месте куклы в культуре украинцев.

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"Кукла - историческое культурное явление наших предков. Популяризирую, чтобы люди знали, как она выглядела. Для этого делаю различные реконструкции. Имею собственное видение, которое создала по материалам исследователей. Это куклы периода конца XIX века и до середины 1980-х годов ХХ века ".

Елена Мединская к каждой этнокукле вносит авторские мотивы.

"Народная украинская культура - это крестьянская культура. Украина - это земля, и все тут связано с ней. В куклы была воспитательная роль у наших предков, ею играли в основном девушки. Основные игры - это свадьба. Есть разные виды: с крестиками на лице, сшитыми ногами и другие".

В языческие времена также использовали куклы.

"Тогда проводили обряды с девушками для хорошего урожая. Со временем вместо девушек делали кукол. Впоследствии они перешли в дом и дети начали ими играть. У нас на Кировоградщине делали куклы с подручных материалов, когда было время. То есть сшивали из тканей, набивали ватой или вышивками, рисовали лицо, а волосы из льна или кукурузы. К войнам и во время не было принято, чтобы девушки имели куклы. Даже если и так, то играть ими времени не было".

Львовский дизайнер Ольга Романова создала коллекцию одежды с мотивами нацменьшинств Украины. Ради этого она путешествовала по Украине, чтобы подробнее изучить особенности каждого нацменьшинства. Ее миссией было показать разнообразие Украины и уважение ко всем и каждому.