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вторник, 18 февраля 2020 22:46

Женщина собрала уникальную коллекцию кукол
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Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Для них пришлось выделить целую комнату дома.
Фото: teren.in.ua
Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Для них пришлось выделить целую комнату дома.
Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Для них пришлось выделить целую комнату дома.
Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Для них пришлось выделить целую комнату дома.
Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Для них пришлось выделить целую комнату дома.

В Тернополе открыли выставку кукол Ольги Гондз.

Женщина по профессии парикмахер. Три года назад начала увлекаться куклами, пишет "Терен".

Для них выделила отдельную комнату в своем доме.

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"У меня есть куклы из Италии, Германии, Франции, США, России, Беларуси, но больше всего у меня из Украины. Покупала их недорого. Больше всего отдавала за куклу 600 гривен. В целом фарфоровые куклы коллекционеры оценивают стоимостью до 300 $", - рассказала Ольга Гондз.

Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Все они очень разные - по размерам, материалам, стилям, возрасту, стоимости и коллекционной ценностью, однако их объединяет одно - любовь и восхищение коллекционерки.

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

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Дата
18
февраля

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