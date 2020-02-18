Женщина собрала уникальную коллекцию кукол

Фото: teren.in.ua

В Тернополе открыли выставку кукол Ольги Гондз.

Женщина по профессии парикмахер. Три года назад начала увлекаться куклами, пишет "Терен".

Для них выделила отдельную комнату в своем доме.

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"У меня есть куклы из Италии, Германии, Франции, США, России, Беларуси, но больше всего у меня из Украины. Покупала их недорого. Больше всего отдавала за куклу 600 гривен. В целом фарфоровые куклы коллекционеры оценивают стоимостью до 300 $", - рассказала Ольга Гондз.

Коллекция тернополянки насчитывает более 200 кукол. Все они очень разные - по размерам, материалам, стилям, возрасту, стоимости и коллекционной ценностью, однако их объединяет одно - любовь и восхищение коллекционерки.

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.