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пятница, 20 августа 2021 16:00

Ведущий украинский фотограф поделился уникальными фотографиями нового проекта
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Проект "Видение" объединяет фотографию и живопись в одной композиции
Фото: Фото предоставил Артур Абрамив
Чтобы создать композицию, фотограф много времени проводит с героями
Художник создает работы в том цвете, с которым ассоциируется человек
Фотография из проекта "Под давлением тоталитарного режима"
Художник запечатлел женщину, семью которой вывезли в Сибирь.

Украинский фотохудожник Артур Абрамив получил многочисленные награды от американского журнала National Geographic.

Он один из ведущих фотографов в Украине, по версии MBR\Getty Images.

Gazeta.ua рассказал, что после мирового успеха, теперь может работать для удовольствия, а не репутации. В домашней мастерской творит новые работы и также рисует картины.

"Работаю с последней жертвой нацизма в Украине по религиозным мотивам. Юрию Довгушу из Закарпатья почти 100 лет, ездил к нему и сделал фото, видео, пишу статью. Этот человек - один из последних в мире, таких как он около 20".

Другой проект художник назвал "Видение". Уникальность в том, что сделал коллаборации фото и живописи одновременно.

"За последние несколько недель я создал три фото с портретами женщин. Когда знакомлюсь с человеком, то у меня возникают ассоциации цвета с ним. В этом проекте я изображаю то, как, по моему мнению, выглядит натура, темперамент и характер человека. Я воспроизвел благодаря цвету и интерьеру ощущение закрытой системы, что все люди находятся в пространстве моего ума. И в сочетании с различными масками, формами и цветом я фактически фотографирую человека и рисую его внутренний темперамент абстрактным образом. Чтобы сформировать такое видение, провожу с этим человеком много времени, общаюсь на разные темы, расспрашиваю интимные вещи и личные, чтобы понять характер. Это формирует истинное видение, в голове возникает цветовая гамма и я начинаю это динамично изображать на фото ", - признается Артур.

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Еще один фотопроект "Под давлением тоталитарного режима" рассказывает о репрессиях против Свидетелей Иеговы в СССР. В нем представил почти 30 фото очевидцев операции "Север", их воспоминания и биографии.

Полное интервью с Артуром Абрамивим читайте в журнале "Країна" за 19 августа.

Украинский фотограф Артур Абрамив участвовал в последнем конкурсе от сообщества Natgeo в 2019 году. Темой конкурса стала "Планета в Балансе". Фото художника вошло в топ-25 мира по версии National Geographic YourShot.

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Дата
20
августа

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