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пятница, 20 августа 2021 11:52

Победитель конкурсов от National Geographic рассказал историю успеха
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Именно это фото стало победным в конкурсе
Фото: Фото предоставил Артур Абрамив
Снимок в руках держит жена фотографа - Роксолана
Для целостной композиции важно также описание фотографии
Фотограф показывал, как достичь планеты в балансе
Снимки делал во время путешествий

Украинский фотограф Артур Абрамив участвовал в последнем конкурсе от сообщества Natgeo в 2019 году.

Темой конкурса стала "Планета в Балансе" и фото художника вошло в 25 лучших со всего мира по версии National Geographic YourShot.

Gazeta.ua Артур Абрамив признался, что успех его ошеломил. Впоследствии фотографию показали в Мексике на одном из крупнейших фотофестивалей мира Photofest.

Художник стал единственным украинцем и одним из пяти в Европе, кому посчастливилось представлять свои работы там. Всего в конкурсе участвовали 195 стран.

"Это была выставка посвящена изменениям климата. Ее концепция в том, чтобы показать, как достичь планеты в балансе. Я создал концептуальную фотографию, назвал ее" Будущее ледников в наших руках ". На ней моя жена держит в руках фото ледника, которое сделал в Норвегии. В описании добавили, что люди такие маленькие, но влияют на таких гигантов. И будущее в наших руках ", - объясняет Артур.

Он получал многочисленные победы и премии от журнала. Сейчас наладил сотрудничество.

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"National Geographic любит однокадровие фото и не фотошопление. И эта была такой. Все просто и реалистично, связано идеей, поэтому и оценили. Редактора поразила простота, которая там была".

Работы Артура Абрамива получили многочисленные награды от американского журнала National Geographic. Завоевал премию PhotoFest. Является лауреатом Международной премии Куинджи и одним из ведущих фотографов Украины по версии MBR / Getty Images.

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