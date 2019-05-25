Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста

Фото: cameralabs.org

В США появился Город Солнца, где нет жителей моложе 55 лет.

Снимки фотографа Кендрик Бринсон представляют собой утопию, где старики живут полной жизнью и дышат полной грудью. Они играют, развлекаются, танцуют танцы, занимаются спортом, уделяют время хобби. Они белозубые и ухоженные. Их дома красивые, участки образцово-показательные, пишет cameralabs.org.

Люди на Западе среднего и пожилого возраста пытаются выглядеть, как молодежь и использовать не только внешние, формальные признаки, но и "фиксировать" присущие возрасту поведенческие характеристики: временные отношения, временную работу и другие виды безответственности и изменчивости. С помощью этого "взрослая" жизнь постоянно откладывается и, в некоторых случаях, так никогда и не наступает.

Город Солнца - место, куда родители бегут от детей. Финансовую нагрузку, обязанности по дому на которые не хватает сил и, главное, желание. Дети и внуки имеют право появляться в городе строго разрешенное количество дней.

Купить дом в городе может любой совершеннолетний, но с условием, что в нем обязательно будет проживать человек не моложе 55 лет. Для работы в городе жители нехотя нанимают работников младших. Например, в супермаркете помогает с покупками "мальчик", который прожил более 40 лет. Средний возраст среди местных жителей 75 лет.

Большую часть местного транспорта составляют гольф-кары. Это лазейка для тех, кто по медицинским причинам больше не имеет прав водить автомобиль, к тому же это просто дешево.

Одной из неожиданных проблем является публичный секс. Парочки случаются настолько регулярно, что в один момент власти попытались ограничить в Городе Солнца продажу Виагры. Речь идет не о тотальном запрете, а о том, чтобы заставить горожан добраться из своих гамаков и гольф-каров, где их застала страсть, к дому, где ее утоления вполне законно. Продажи контрацептивов в округе бьют всевозможные рекорды.

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98% населения в солнечном городе относятся к европеоидам. Все остальные распространены в США расы представленные здесь цифрами в районе статистической погрешности. Старшее поколение горожан застало сегрегацию или даже рабство и склонны объяснять свои преимущества "привычкой". Такие места, как Город Солнца не для бедняков - нужна хорошая финансовая "подушка", чтобы позволить себе рай для пожилых людей.

Сегодня проголосовали за будущего президента около 150 человек в Черкасском гериатрическом пансионате. В этом заведении постоянно или временно проживают пожилые люди, ветераны войны и труда, инвалиды, в том числе с психоневрологическими заболеваниями. За ними круглосуточно ухаживает медперсонал.