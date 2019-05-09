В Турции выпал снег

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На северо-западе Турции снега выпало 6 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют снижение температуры в регионе до -10 градусов в течение нескольких дней.

Горнолыжные курорты на горе Улудаг уже давно закрыли из-за не сезон. Но, когда в мае выпал снег, на туристические объекты снова начали съезжаться желающие покататься на лыжах, пишет CNN Turk.

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7 мая Буковецкий перевал в Верховинском районе Ивано-Франковской области засыпало снегом.