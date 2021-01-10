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воскресенье, 10 января 2021 13:56

Тюлени на льду и пингвины - свежие фото с украинской станции в Антарктиде

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К украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде на острове Галиндез посетили гости - тюлени крабоеды на льду и пингвины.

"В Антарктиде лето, поэтому жизнь идет. Тюлени путешествуют вокруг нашего острова на льдинах, а пингви наблюдают за ними с берега" - сообщают работники станции в Instagram.


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Работники станции создали страницу Instagram 27 октября 2020-го. За это время страница собрала почти 1,5 тыс читателей, а полярники опубликовали 84 сообщения. В них они повествует о жизни и быте ученых на станции, о животном мире и своих исследованиях.

Среди января в Мукачево на Закарпатье расцвела "безумная" сакура. Это дерево цветет зимой не впервые, сообщил экскурсовод Игорь Гуледза в Facebook.

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