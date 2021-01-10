Тюлени на льду и пингвины - свежие фото с украинской станции в Антарктиде

К украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде на острове Галиндез посетили гости - тюлени крабоеды на льду и пингвины.

"В Антарктиде лето, поэтому жизнь идет. Тюлени путешествуют вокруг нашего острова на льдинах, а пингви наблюдают за ними с берега" - сообщают работники станции в Instagram.





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Работники станции создали страницу Instagram 27 октября 2020-го. За это время страница собрала почти 1,5 тыс читателей, а полярники опубликовали 84 сообщения. В них они повествует о жизни и быте ученых на станции, о животном мире и своих исследованиях.

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