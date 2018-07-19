Путинотрамп на обложке "Тайм" всколыхнул соцсети

Американский журнал "Time" опубликовал на обложке своего свежего номера фотоколлаж с лиц Путина и Трампа.

Изображение иллюстрирует статью о недавнем саммите в столице Финляндии Хельсинки, передает Лига.Новосты.

Автор: Time Обложка свежего номера Time всколыхнула общественность

Материал в "Time" получил название "Трам хотел провести саммит с Путиным. Он получил больше чем ожидал". В статье речь идет о переговорах двух президентов. Особое внимание отведено вопросу, который поднимался на переговорах, а именно о вмишання России в выборы президента США.

"У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп на пресс-конференции в Хельсинки.

Поэтому автор Брайан Беннет розмишляет в статье, кому же Трамп верит больше, американским спецслужбам или Путину.

16 июля во Хельсинки, Финляндия, прошла первая полноценная встреча со времени избранием Трампа на пост президента США с Путиным. В него оба политика встречались только на международных форумах. Оба президента на встречу опоздали, а начался саммит с с беседы двух лидеров с глазу на глаз, которая продолжалась в течение трех часов.

Поэтому автор Брайан Беннет розмислюе в статье, кому же Трамп верит больше, американским спецслужбам или Путину.

16 июля во Хельсинки, Финляндия, прошла первая полноценная встреча со времени избранием Трампа на пост президента США с Путиным. В него оба политика встречались только на международных форумах. Оба президента на встречу опоздали, а начался саммит с с беседы двух лидеров с глазу на глаз, которая продолжалась в течение трех часов.