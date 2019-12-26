Премьер-министр прогулялся по Софийской площади

Фото: Facebook

25 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогулялся Софийской площади в Киеве.

Об этом чиновник написал в соцсети, к публикации прикрепил фотографии.

"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки тепла и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил. Всем хорошего вечера!", - сообщил он своим подписчикам.

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Во время визита в Азербайджан, который состоялся 16 и 17 декабря, Елена Зеленская выбирала для официальных выходов одежду украинских дизайнеров.