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четверг, 26 декабря 2019 10:03

Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
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Prohulyavsya tsentrom Kyyeva 24/5000 Прогулялся по центру Киева
Фото: Facebook
Prohulyavsya tsentrom Kyyeva 24/5000 Прогулялся по центру Киева
Prohulyavsya tsentrom Kyyeva 24/5000 Прогулялся по центру Киева
Prohulyavsya tsentrom Kyyeva 24/5000 Прогулялся по центру Киева
Prohulyavsya tsentrom Kyyeva 24/5000 Прогулялся по центру Киева

25 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогулялся Софийской площади в Киеве.

Об этом чиновник написал в соцсети, к публикации прикрепил фотографии.

"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки тепла и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил. Всем хорошего вечера!", - сообщил он своим подписчикам.

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Во время визита в Азербайджан, который состоялся 16 и 17 декабря, Елена Зеленская выбирала для официальных выходов одежду украинских дизайнеров.

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26
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