Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны

Фото: NASA

В честь празднования 50-летия первой высадки человека на Луну, космическое агентство NASA опубликовало архив изображений, сделанных миссией Appolo 17 в июле 1969-го.

Снимки собрал специалист NASA по изображениям Уоррен Гарольд. Их достоверность "подтвердил" учасник миссии Аполло 17 Харрисон Шмитт.

На снимках - долина Таурус-Литтров, которую Шмитт назвал одним из самых впечатляющих мест в Солнечной системе.

"Стены массива долины освещены Солнцем и поднимаются выше, чем в Большом Каньйоне. А на черном небе виден дом — голубая Земля", - вспоминает Шмитт.

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В воздухе на Марсе обнаружили метан. Марсоход NASA Curiosity обнаружил на "красной" планете газ, свидетельствует о возможной жизни на планете микроорганизмов, сообщает The New York Times. Метан на планете появился не так давно. Ведь молекулы в воздухе Марса должны были исчезнуть за несколько веков.