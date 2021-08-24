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вторник, 24 августа 2021 10:59

Показали вселенную Марии Примаченко: невероятные фото с выставки цветов в Киеве
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Выставку цветов организовали ко Дню Независимости
Фото: Сергей Старостенко
Работы создали по мотивам творчества Марии Примаченко
Выставку проводили в парке "Співоче"
Посмотреть работы могли все желающие
Выставку цветов организовали ко Дню Независимости

К 30-й годовщине Независимости Украины в столичном парке "Співоче" состоялась выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко".

Представили тысячи цветов-однолетников, сообщают организаторы.

Среди них - бегонии, колеус, петунии, альтернатеры. Из цветов создадут 3d уникальные композиции из творчества Марии Примаченко.

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Изюминкой выставки стали масштабные фигуры танцующих балерин, которые двигаются с помощью специальной аниматроники.

Украина отмечает самый большой государственный праздник - День Независимости. 24 августа 1991-го Верховная Рада Украинской ССР абсолютным большинством голосов приняла Акт провозглашения независимости Украины. В августе 1991-го в СССР произошла попытка государственного переворота. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

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