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понедельник, 01 июля 2019 15:15

Показали претенденток на титул "Мисс Украина-2019"
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Состоялась презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019"
Фото: proman.com.ua
Состоялась презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019"
Состоялась презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019"
Состоялась презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019"
Состоялась презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019"

В киевском ресторане Queen 26 июня состоялась официальная презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019".

Жюри выбрало 50 девушек со всех уголков Украины. В конкурсе примут участие только 25 претенденток.

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Все 50 девушек дефилировали в мире софитов в черных силуэтных платьях и на каблуках.

В этом году была отреставрирована корона 1991-го, которой наградят победительницу конкурса

Директор "Мисс Украина" Виктория Киосе заметила, что количество участниц было рекордно большим.

Украинцы заняли 1-е место в рейтинге самых сексуальных наций мира в онлайн-опросе, который провела компания Big 7 Travel. Опросили около 1,5 млн человек.

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