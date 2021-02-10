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среда, 10 февраля 2021 20:22

Playboy і Vogue - соблазнительные украинки на обложках мировых глянца
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Украинские модели успешно строят карьеру на мировых подиумах.

Они снимаются для обложек известных журналов и прославляют страну далеко за ее пределами.

Украинки своей красотой покоряют модную индустрию. Большинство из них были лицом журналов и брендов, известных во всем мире.

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Девушки снимались для Playboy, Vogue, Harper's Bazaar, L'officiel, Marie Claire в Париже, Италии, США, Румынии и даже в Китае.

Gazeta.ua подготовила подборку обложек зарубежных изданий с изображением украинок и предлагает читателям ее пересмотреть.

В сентябре 2020 обложку Harper's Bazaar Vietnam украсила украинская модель и начинающая актриса Людмила Ткаченко. Девушка рассказала о детстве в Украине и о том, как стала моделью. Она родилась на Львовщине в простой семье, до 16 лет занималась танцами и игрой на бандуре. В 16 лет на улице к девушке подошла менеджерка модельного агентства и предложила ей попробовать себя. Украинка работала моделью на родине, в Азии и США.
Фото: bazaarvietnam.vn
Украинка Валерия Радкевич на обложке Playboy Италия. Девушка родилась в Луганске и училась во Львовской национальной академии искусств.
Украинская модель Эвелина Мамбетова. Девушка в 2017 году попала на страницы китайской версии журнала Vogue. Эвелина является крымской татаркой и раньше появлялась в глянцах в национальной одежде. Она построила карьеру в США и сотрудничала с MAC, L'Oreal.
Анна гамонов - модель и художница. Украинка снялась для обложки L’officiel Baltic и дала изданию откровенное интервью. Девушка приняла участие в показах мировых дизайнеров Paris Fashion Week Couture 2020 года.
Ирина Кравченко на обложке румынского Harper's Bazaar в 2018 году. Девушка начала карьеру в Украине, а затем переехала в Нью-Йорк. Ирина участвовала в показах Valentino, Marc Jacobs и Victoria Beckham, Jil Sander, Prada и Roberto Cavalli, Miu Miu, Kenzo, Nina Ricci, Erdem, Etro, Kenzo, Dries Van Noten, Iris Van Herpen тому подобное.

Дочь Моники Белуччи снялась для обложки французского Elle. На фото она чувственно позирует в дизайнерских нарядах.

Автор: Лилия МЫЦКО
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