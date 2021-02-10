Playboy і Vogue - соблазнительные украинки на обложках мировых глянца

Украинские модели успешно строят карьеру на мировых подиумах.

Они снимаются для обложек известных журналов и прославляют страну далеко за ее пределами.

Украинки своей красотой покоряют модную индустрию. Большинство из них были лицом журналов и брендов, известных во всем мире.

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Девушки снимались для Playboy, Vogue, Harper's Bazaar, L'officiel, Marie Claire в Париже, Италии, США, Румынии и даже в Китае.

Gazeta.ua подготовила подборку обложек зарубежных изданий с изображением украинок и предлагает читателям ее пересмотреть.

Фото: bazaarvietnam.vn

Дочь Моники Белуччи снялась для обложки французского Elle. На фото она чувственно позирует в дизайнерских нарядах.