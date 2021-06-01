Паутина, шелуха, лук - мастер делает корабли с необычных деталей

Фото: Фото предоставил Владимир Ящук

Уникальные корабли в бутылках создает Владимир Ящук из Волыни. Мужчина занимается этим с 1977 года.

Придумал 15 собственных разновидностей креплений, из-за чего стал рекордсменом Украины. Он рассказал Gazeta.ua, с чего мастерит изделия.

"Многие материалы для производства беру из растений. Например, сделал корабль как-то с луковой шелухи. Еще паруса делал из кожуры посушенного ореха желтого цвета, ребер карася, хвостиков вишень, с паутины, которую нашел в подвале. Была хорошая, сделал каркас для паруса", - говорит.

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Работы Владимира Ящука можно разделить на три вида: исторические, со времен древнего Египта и до современных парусников, из фильмов, сказок и корабли по собственной фантазии.

"Сделал корабль-акулу, то есть корпус акула, а сверху три мачты. Еще есть изделие с минимума деталей. Я его назвал "Илевен", потому что использовал для него 11 палочек бамбука и две луковицы. В среднем на небольшой корабль идет до 250 деталей . Изделия не ломаются и не портятся в бутылках, несмотря на то, с каких материалов сделаны".

Коллекция Владимира Ящука насчитывает около 200 кораблей. Первый сделал полностью из сосны. Со временем начал усложнять работы. В 2007-м возникла идея сделать выставку. Ранее была работа, семья, не имел на это времени. За три года сделал 75 кораблей. Далее расширял коллекцию.