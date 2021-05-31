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понедельник, 31 мая 2021 09:54

Мастер показал уникальные работы мини-кораблей в бутылках
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Мастер производит корабли в бутылках с детства
Фото: Фото предоставил Владимир Ящук
Мастер производит корабли в бутылках с детства
Мастер производит корабли в бутылках с детства
Мастер производит корабли в бутылках с детства
Мастер производит корабли в бутылках с детства

43-летний Владимир Ящук с Волыни мастерит миниатюрные корабли в бутылках.

Его коллекция насчитывает около 200 экспонатов. Для Gazeta.ua он рассказал об особенностях своих изделий.

"Первый корабль сделал полностью из сосны. Со временем начал усложнять работы. В 2007 году пришла идея сделать выставку. Ранее была работа, семья, не имел на это времени. За три года сделал 75 кораблей. Далее расширял коллекцию, последние выставки были уже по 188 кораблей", - рассказывает мастер.

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Владимир Ящук придумал 15 собственных разновидностей крепления корабля к бутылке.

"В мире преимущественно делают крепления одним видом. Мачты на шарнирах, чтобы они ложились, днище ставят петлей к подставке, которую я не признаю. Сам верх корабля с мачтами и парусами сгибают, кладут и запихивают в пробку, цепляют внутри к днищу. Когда оно подсыхает, то поднимают все мачты с парусами. Этот способ занимает не весь объем бутылки. Это мне и не понравилось, поэтому придумал собственные ".

Заслуженный мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского установил два мировых рекорда - в скорлупе куриного яйца просверлил 33 436 отверстий и 52 754 отверстия - в скорлупе гусиного яйца. 15 лет назад Анатолий Игоревич занялся росписью писанок, изучил все ее стили.

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