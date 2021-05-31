Мастер показал уникальные работы мини-кораблей в бутылках

Фото: Фото предоставил Владимир Ящук

43-летний Владимир Ящук с Волыни мастерит миниатюрные корабли в бутылках.

Его коллекция насчитывает около 200 экспонатов. Для Gazeta.ua он рассказал об особенностях своих изделий.

"Первый корабль сделал полностью из сосны. Со временем начал усложнять работы. В 2007 году пришла идея сделать выставку. Ранее была работа, семья, не имел на это времени. За три года сделал 75 кораблей. Далее расширял коллекцию, последние выставки были уже по 188 кораблей", - рассказывает мастер.

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Владимир Ящук придумал 15 собственных разновидностей крепления корабля к бутылке.

"В мире преимущественно делают крепления одним видом. Мачты на шарнирах, чтобы они ложились, днище ставят петлей к подставке, которую я не признаю. Сам верх корабля с мачтами и парусами сгибают, кладут и запихивают в пробку, цепляют внутри к днищу. Когда оно подсыхает, то поднимают все мачты с парусами. Этот способ занимает не весь объем бутылки. Это мне и не понравилось, поэтому придумал собственные ".

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