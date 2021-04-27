Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда

Фото: предоставлено Анатолием Бойко

17 апреля заслуженный мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского установил два мировых рекорда - в скорлупе куриного яйца просверлил 33 436 отверстий и 52 754 отверстия - в скорлупе гусиного яйца.

15 лет назад Анатолий Игоревич занялся росписью писанок, изучил все ее стили.

"Не хотел останавливаться на достигнутом. Ведь какой бы узор не придумали, уже что-то подобное есть. Только мастер отличит, а для обычного человека оно все одинаковое. Тогда занялся резьбой по яичной скорлупе. Узнал, что в мире таких мастеров много, а в Украине - единицы. Разработал свой собственный стиль - отделка яичной скорлупы металлом и камнями, используя резьбу. Для этого надо иметь художественное видение изделия и хорошо чувствовать скорлупу в руках, чтобы знать, где можно сильнее надавить. Однако без погрешностей не бывает. Иногда скорлупы лопаются. Если взять все яйца, которые лопнули, то можно было бы накормить роту солдат", - рассказал мастер корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: предоставлено Анатолием Бойко По уникальные умения Анатолия Бойко называют волынским Фаберже

Изделия из яичной скорлупы украшенные металлом и полудрагоценными камнями, Бойко продает. Стоимость стартует от 3 тыс. грн.

"Мы этим живем. Покупателям предоставляю сертификаты, там мой код от всемирного союза художников и резолюция на английском языке, где указано, что это авторское изделие. Также прилагается мини-копия рекорда", - поделился Анатолий Игоревич.

Свой первый мировой рекорд Бойко установил в прошлом году в номинации "Первая в мире авторская коллекция из яичной скорлупы, украшенная металлом".

Автор: предоставлено Анатолием Бойко По уникальные умения Анатолия Бойко называют волынским Фаберже

Благодаря уникальным умениям местные называют Анатолия Бойко волынским Фаберже. В начале этого года он удивил мировых мастеров, просверлив в скорлупе гусиного яйца почти 53 тыс. отверстий, диаметр каждого - 0,2 мм, и расстояние между ними не шире нити.

"Когда эта работа была готова, решился на еще один эксперимент. В этой же технике выполнил изделие из скорлупы куриного яйца. В ней просверлил 33 436 отверстия, диаметром как человеческий волос. На скорлупе изобразил трипольские символы - всевидящее око, мать-хранительницу, знак бесконечности. На обоих изделиях выбил свою подпись ", - рассказал Анатолий Игоревич.

Работу в такой же технике выполнил мастер из Боснии - он просверлил в скорлупе куриного яйца более 14 тыс. отверстий, но Анатолий Бойко его превзошел.

"Со сверлами для работы была проблема. Нашел только одну фирму, которая этим занимается. Это японский производитель, выпускающий миниатюрные сверла для нанотехнологий. Они очень тонкие и хрупкие, наименьшая погрешность - и ломаются. Всего использовал почти сотню сверл, но своего добился".

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Анатолий Бойко работает в специальных очках. Они имеют подсветку, пятикратное увеличение, стекло на них регулируется.

"По интенсивности труда тоже бывало по-разному. Поскольку острота моего зрения часто меняется, поэтому и результат работы ежедневно был разный. Бывало, 100 отверстий просверливал за три часа, а иногда за это время - 500. Всего над изделием из скорлупы куриного яйца работал месяц", - признался волынский Фаберже.

Эксперты Национального реестра рекордов назвали изделия Бойко "работой за гранью возможного". Они неделю считали отверстия на обоих изделиях. Для этого Анатолий Игоревич послал им фотографии, сделанные с 12 ракурсов. Каждая сторона имела особую отметку, чтобы не перепутали. Специалисты делили изображение на сегменты и вручную считали каждое отверстие.

Автор: предоставлено Анатолием Бойко Эксперты Национального реестра рекордов назвали изделия Анатолия Бойко «работой за гранью возможного»

"Есть задумки и грандиозные планы. Если достану сверхмощные сверла, то в гусином яйце вполне реально просверлить 80 тысяч отверстий. Очень радует, что есть ученики. В прошлом году пятеро студентов перенимали мои умения, но в связи с карантином занятия приостановились. Также провожу мастер-классы в своей мастерской", - добавил Бойко.

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Заслуженный мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из Владимир-Волынского владеет 17 художественными техниками, три из которых являются его авторскими. Бойко является трехкратным мировым рекордсменом.