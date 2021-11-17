Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры

Фото: comedywildlifephoto.com

Победителем премии Комедийной фотографии дикой природы в этом году стал Кен Дженсен из Блэкберна, Англия. На его фото под названием "Ой!" изображен самец обезьяны. Животное сидело на тросе и демонстрировало выразительные эмоции.

Об этом говорится на сайте комитета премии.

"Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай. Это действительно демонстрация агрессии. Однако поза, в котором находился самец, выглядит очень болезненно", - рассказал Дженсен.

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Комитет премии определил и победителей по отдельным номинациям. В список попали забавные фото белоголового орла, бобров, слона, медведей, рыб, хамелеона, енотов и так далее.

Всего в финал дошли 42 работы. Приз зрительских симпатий получила фотография голубя с письмом на голове.

Создать интересное, яркое фото не каждому по силам. Особенно запечатлели кард с дикими животными. Иногда фотографы ожидают несколько часов, чтобы сделать снимок. Какие фото были самыми смешными в прошлом году – по ссылке.