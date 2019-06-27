Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке

Фото: cameralabs.org

Показали подборку летних фото 1900-1980 годов.

На них видно, как люди боролись с жарой. Например, пили газированные напитки из автомата, купались в море, устроить пикник на лужайке в тени, пишет cameralabs.org.

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Такие старые фотографии передают беззаботное летнее настроение. Здесь есть красивые пляжи, реки и случайные уличные кадры.

В сети появились фото украинцев начала ХХ века. На фотографиях с этнографического альбома изображена жизнь и быт людей.