 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1170
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1287
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3178
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1971
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1530
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24669
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3798
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6993
Фото
Все фото
30
18
3
4
12
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда
Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда
Видео
Все видео
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Дайверы показали невероятные ценности дна Черного моря
Дайверы показали невероятные ценности дна Черного моря
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 360
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1530
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1467
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2070
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1233
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 02:24

Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30

  Комментировать

Показали летние снимки, сделанные в 1900-1980 года
Фото: cameralabs.org
Показали летние снимки, сделанные в 1900-1980 года
Показали летние снимки, сделанные в 1900-1980 года
Показали летние снимки, сделанные в 1900-1980 года
Показали летние снимки, сделанные в 1900-1980 года

Показали подборку летних фото 1900-1980 годов.

На них видно, как люди боролись с жарой. Например, пили газированные напитки из автомата, купались в море, устроить пикник на лужайке в тени, пишет cameralabs.org.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как варили пиво в XIX в. - подборка фото

Такие старые фотографии передают беззаботное летнее настроение. Здесь есть красивые пляжи, реки и случайные уличные кадры.

В сети появились фото украинцев начала ХХ века. На фотографиях с этнографического альбома изображена жизнь и быт людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 80641
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 32211
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 19936
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 15409
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
3
 Просмотров: 10423
Фото
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
18
 Просмотров: 3474
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
3
 Просмотров: 4149
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
4
 Просмотров: 11016
Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда
Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда
12
 Просмотров: 1683
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 19110
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
6
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 3482
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua