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вторник, 31 июля 2018 20:56

Обнаженные и отважные – фотограф снял сексуальных девушек на летнем отдыхе
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Мирон Заболотнев снимает обнаженніх девушек на природе ради хобби
Фото: mironzabolotnev
Мирон Заболотнев снимает обнаженніх девушек на природе ради хобби
Мирон Заболотнев снимает обнаженніх девушек на природе ради хобби
Мирон Заболотнев снимает обнаженніх девушек на природе ради хобби
Мирон Заболотнев снимает обнаженніх девушек на природе ради хобби

Обнаженные, откровенные и в сочетании с природой – морем, закатом, сыпучими песками. Такими видит своих моделей фотограф из Черкасс Мирон Заболотнев.

"Женские тела – это всегда невероятная красота. Передавать красоту природы в сочетании женскими фигурами. Это всегда интересно и увлекательно", - говорит Gazeta.ua Мирон.

Моделей для фотосъемок ищет в соцсети. Конечно, что просит девушек с красивым телом, а фотосъемку для таких проводит бесплатно.

"Иногда пишу в соцсети, что нуждаюсь девушек с хорошей пластикой, танцовщиц, балерин, гимнасток. Их тела невероятно красивые и гибкие. На фоне таких девушек можно что угодно снять красиво", - говорит фотограф.

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Последняя серия съемок – закат и вода. По мнению фотографа такие снимки стимулируют идти именно к нему.

"Конечно, что в моем портфолио есть и обычная съемка свадеб, дней рождений, детских праздников. Но такие снимки помогают показать что-то невероятное, выделиться среди соотні тысяч фотографов", - говорит мужчина.

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