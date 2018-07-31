Обнаженные и отважные – фотограф снял сексуальных девушек на летнем отдыхе

Фото: mironzabolotnev

Обнаженные, откровенные и в сочетании с природой – морем, закатом, сыпучими песками. Такими видит своих моделей фотограф из Черкасс Мирон Заболотнев.

"Женские тела – это всегда невероятная красота. Передавать красоту природы в сочетании женскими фигурами. Это всегда интересно и увлекательно", - говорит Gazeta.ua Мирон.

Моделей для фотосъемок ищет в соцсети. Конечно, что просит девушек с красивым телом, а фотосъемку для таких проводит бесплатно.

"Иногда пишу в соцсети, что нуждаюсь девушек с хорошей пластикой, танцовщиц, балерин, гимнасток. Их тела невероятно красивые и гибкие. На фоне таких девушек можно что угодно снять красиво", - говорит фотограф.

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Последняя серия съемок – закат и вода. По мнению фотографа такие снимки стимулируют идти именно к нему.

"Конечно, что в моем портфолио есть и обычная съемка свадеб, дней рождений, детских праздников. Но такие снимки помогают показать что-то невероятное, выделиться среди соотні тысяч фотографов", - говорит мужчина.