Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций

Львовский фотограф Павел Петрук по образованию инженер-технолог химических технологий. Фотографией занимается уже 8 лет. Говорит, что фотография для него - хобби, способ разнообразить и демонстрировать то, что ему нравится, и никогда не была основным заработком.

"Фотографировать химию начал практически сразу, как получил фотоаппарат. Вижу в ней красоту и неповторимость. Заметил, что к химии и к науке в целом относятся, как к чуду, фокусам или подручного материала аниматоров. Такое отношение является крайне вредным для развития науки и для ее понимания человеком вообще. Когда подают интересный научный опыт или явление под видом чуда или фокуса, да еще и научно не обосновывают, у людей не возникает мысли это исследовать или повторить. Создается впечатление, что ученые - это такие сумасшедшие, сидящие в своих подвалах и под вспышки молнии громко злосно смеються, потому что изобрели какую-то непонятную штуку, которая уничтожит человечество ", - говорит Павел.

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Фотограф демонстрирует, что "магические фокусы" это обычные природные явления, которые немного реже попадаются на глаза. Никакого чуда,

сверхъестественного или магического в них нет. Все эти явления воспроизводимые и хорошо объяснены.

Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое.

сверхъестественного