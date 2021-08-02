Мастер делает уникальную керамику по образцам косовской XIX в.

Фото: Фото предоставил Игорь Радиш

Художник-керамист Игорь Радиш из села Рожнив Косовского района Ивано-Франковской области создает керамику с собственными рисунками.

Gazeta.ua рассказал, что его работы отличаются от традиционной технологии.

"В основном все делают керамику со свинцовой глазурью, как косовская. Я таким не пользуюсь и расписываю другими красками. Мой стиль ближе к косовской старой керамике. Потому что классикой в ​​ней являются разновидности XIX века. А большинство тех, кто делает сегодня, ориентируется на ее советский период. Я беру пример со старых мастеров".

Каждый мастер - индивидуальность, которая в свое время показала себя, по словам керамиста. Его работы - это рисунки и абстракция.

"Я с детства любил рисовать, увлекался археологией и историей. В книге прочитал, что керамические изделия - лучшие друзья археологов. Мы тогда с родителями жили в Киевской области и переехали именно в Прикарпатье, в Косов. Наша дальняя родственница была балериной до войны, и у нее была большая коллекция разного фарфора. Я это увидел и поехал на практику на фарфоровый завод. Там остался работать. Ездил на художественные советы, чтобы утверждать образцы для производства. Мастера привозили свои работы, мы общались. И я увлекся керамикой, начал делать ".

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В последнее время продавать изделия из керамики трудно, говорит мастер. На базар он их не носит, потому что там искусству не место. Люди присматриваются, но покупают редко.

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