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понедельник, 02 августа 2021 14:08

Мастер делает уникальную керамику по образцам косовской XIX в.
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Художник в керамике использует мотивы собственных рисунков
Фото: Фото предоставил Игорь Радиш
Керамика Игоря Радыша по мотивам косовской древней
Различные абстракции также среди его керамики
Для работы мастер не применяет традиционную технику
Цвета применяет такие, чтобы привлекали внимание

Художник-керамист Игорь Радиш из села Рожнив Косовского района Ивано-Франковской области создает керамику с собственными рисунками.

Gazeta.ua рассказал, что его работы отличаются от традиционной технологии.

"В основном все делают керамику со свинцовой глазурью, как косовская. Я таким не пользуюсь и расписываю другими красками. Мой стиль ближе к косовской старой керамике. Потому что классикой в ​​ней являются разновидности XIX века. А большинство тех, кто делает сегодня, ориентируется на ее советский период. Я беру пример со старых мастеров".

Каждый мастер - индивидуальность, которая в свое время показала себя, по словам керамиста. Его работы - это рисунки и абстракция.

"Я с детства любил рисовать, увлекался археологией и историей. В книге прочитал, что керамические изделия - лучшие друзья археологов. Мы тогда с родителями жили в Киевской области и переехали именно в Прикарпатье, в Косов. Наша дальняя родственница была балериной до войны, и у нее была большая коллекция разного фарфора. Я это увидел и поехал на практику на фарфоровый завод. Там остался работать. Ездил на художественные советы, чтобы утверждать образцы для производства. Мастера привозили свои работы, мы общались. И я увлекся керамикой, начал делать ".

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В последнее время продавать изделия из керамики трудно, говорит мастер. На базар он их не носит, потому что там искусству не место. Люди присматриваются, но покупают редко.

Херсонская керамистка Татьяна Болгарова родом из Крыма, производит казацкие кофейные пиалы. Такой замысел инициировал историк Андрей Лопушинский, заведующий сектором "Каменская Сечь" Национального заповедника "Хортица".Он нашел образцы посуды во время археологических раскопок на территории заповедника. Решил, что было бы хорошо показывать на экскурсии по Хортице реальные пиалы.

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