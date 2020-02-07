MARUV показала сексуальность в новой фотосессии

Фото: Instagram

Украинская певица MARUV приняла участие в откровенной фотосессии.

Полученные фотографии артистка выложила в своем Instagram.

На фото она в черном бюстгальтере и ярко-красной шелковой комбинации. Певица демонстрировала обнаженные ноги, приподнимая низ ночной рубашки, и подносила сигарету ко рту.

Большинство подписчиков назвали фото очень сексуальными.

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12 ноября украинская певица Maruv получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издание Glamour Russia в Москве. Похвасталась этим Maruv на своей официальной странице в Instagram.