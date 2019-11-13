Maruv признали певицей года. В России

12 ноября украинская певица Maruv получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издание Glamour Russia в Москве.
Похвасталась этим Maruv на своей официальной странице в Instagram.
"Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу glamour_russia и моим фанам, они у меня самые активные. Люблю вас!!!" - написала певица под фото.
Для церемонии рождения Maruv выбрала яркий образ: красное латексное боди, леопардовые колготки и высокие перчатки в тон.
Ее поклонники высоко оценили таланты своего кумира:
"Марув разве лучшая русская певица? Я думал она украинка", " А чё поменялось? Как была самая sex так и есть. Хотя... добавляет к желанию", "Это божественно, я получил глазной оргазм".
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Кроме Maruv, премию Glamour Russia получила еще одна украинка. Регину Тодоренко из Одессы выбрали "Женщиной года".
В испанской Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Среди наград лучшим представителям разных стран засветилась украинская певица Maruv. Она получила награду как лучшая исполнительница от России.
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