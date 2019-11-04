Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России

В испанской Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Фото - Reuters

В испанской Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.

Среди наград лучшим представителям разных стран засветилась украинская певица Maruv. Она получила награду как лучшая исполнительница от России.

В номинации "Лучшая песня" жюри выбрало песню Билли Айлиш "Bad Guy". Американка получила и приз за лучший дебют, передает Reuters.

Награда за лучшее видео досталась Тейлор Свифт за ролик "ME!". Ее же признали и лучшей исполнительницей с США.

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Лучшим рок-группой был признан Green Day, а одному из создателей Oasis Лайаму Галлахеру вручили приз как "рок-иконе". Эта награда в Севилье присуждалась впервые. Сам Галлахер, исполнил перед собравшимися песни "Once" и "Wonderwall", со сцены поблагодарил жюри за то, что оно оценило его "выдающиеся способности".

Приз за лучший живое выступление достался корейском группы BTS.

Украина не принимала участия в Евровидении-2019. Так решила Национальная общественная телерадиокомпания. Победу в национальном отборе песенного конкурса получила певица 27-летняя Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Марув. Она отказалась подписывать договор с НСТУ. Назвала условия контракта кабальными из-за запрета гастролировать в Росии.