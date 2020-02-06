Тина Кароль сексуально позировала в халате на голое тело

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль часто радует поклонников чувственными фото и демонстрирует пикантные части тела.

На фото, которое разместила в Instagram, певица позирует на кровати. Одета в белый халат, который розпахнула, частично обнажив грудь. На голове у нее полотенце.

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Образ Кароль дополнила легким нюдовим макияжем.

"Чтобы мы, выходя из душа, так красиво выглядели сразу", "Богиня", "Такая нежная и домашняя", "Красавица", - пишут поклонники в комментариях.

Тина Кароль призналась, что ее 11-летний сын Вениамин не в восторге от шуток о том, что его мать выходит замуж за молдавского исполнителя Данная Балана.