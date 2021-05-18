"Людей в эту архитектуру нужно влюбить" - как активисты спасают древний древнее деревянное кружево

Фото: Фото предоставил Станислав Иващенко

В Чернигове работает проект "Деревянное кружево Чернигова", вокруг которого объединились волонтеры, чтобы сохранить деревянную архитектуру региона.

Все началось в 2018 году с онлайн-музея. Команда собирает исторические сведения об архитектуре. С 2019 года одним из ключевых занятий является реставрация кружева на старинных домах.

Автор и руководитель инициативы Станислав Иващенко рассказал Gazeta.ua почему неравнодушные решили спасать наследство.

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"Эти дома безжалостно уничтожаются и исчезают. Чтобы их сохранить, нужно сделать две вещи: привлечь внимание и благодаря этому остановить процесс исчезновения. Людей в эту архитектуру нужно влюбить, потому что есть и те, которые не против сноса. Проблема в том, что дома из дерева, старые и нуждаются в уходе, иначе гниют. Хозяева не всегда могут за ними ухаживать. Если их сделать признанной достопримечательностью Чернигова, тогда есть шанс, что и власть начнет двигаться и помогать в сохранении, а не только активисты ".

Отделка деревянных домов резьбой присущая не только Черниговщине. Она распространена от Польши к российскому Иркутску.

"Но именно на территории Украины она есть отдельно в Карпатах и ​​на Полесье. Север Черниговщины и Сумщины - это район с высокой концентрацией такой резьбы. Сам город Чернигов - это единственный крупный город, который имеет так много образцов этой архитектуры. На Житомирщине, в Ровенской, или Волынской области, где так же так строили, этого достояния значительно меньше. Эта резьба распространена и в России, но наша уникальна, не заимствованная у них ".

Станислав Иващенко также объяснил, чем отличается резьба карпатская от полесской.

"Строение самих домов другое, соответственно планирования и требования к отделке тоже. У нас часто украшаются еще карнизы, стены. Делают полуколонны, которые не выступают как обычная колонна, а создают выступления на домах, то есть псевдоколоны. В Карпатах такого нет. Там часто украшают один фронтон, то есть треугольный козырек, на котором огромная красивая резьба ".

Черниговщина насчитывает сотни домов, украшенных древней деревянной резьбой.

"Призываем владельцев обращаться к нам, потому что собираем историю этих домов. Приглашаем людей, если у них есть какие-то планы по реставрации кружева, потому что можем им помочь в этом. Работаем в партнерстве с Черниговской политехникой, там для нас вырезают все на станках. В команде в среднем пять человек. Но кроме них есть много волонтеров, работающих с сайтом, видео, реставрацией", - говорит Станислав Иващенко.

По его словам, сегодня команда реставрирует шестой дом. Большинство из найденных зданий жилые. Поэтому перед реставрацией приходится договариваться с владельцами. Если дом заброшен, то архитектура потеряна.

В Кропивницком в областном музей искусств после реставрации вернули три иконы, датированные XVIII-XX вв. Отреставрировали иконы "Крещение или Богоявление Господне", "Усекновение главы Святого Иоанна Предтечи" и "Богородица Почаевская".