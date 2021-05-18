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вторник, 18 мая 2021 10:07

"Людей в эту архитектуру нужно влюбить" - как активисты спасают древний древнее деревянное кружево
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Над реставрацией деревянного кружева Чернигова работает целая команда неравнодушных. Им удалось восстановить уже шесть домов
Фото: Фото предоставил Станислав Иващенко
Над реставрацией деревянного кружева Чернигова работает целая команда неравнодушных. Им удалось восстановить уже шесть домов
Над реставрацией деревянного кружева Чернигова работает целая команда неравнодушных. Им удалось восстановить уже шесть домов
Над реставрацией деревянного кружева Чернигова работает целая команда неравнодушных. Им удалось восстановить уже шесть домов
Над реставрацией деревянного кружева Чернигова работает целая команда неравнодушных. Им удалось восстановить уже шесть домов

В Чернигове работает проект "Деревянное кружево Чернигова", вокруг которого объединились волонтеры, чтобы сохранить деревянную архитектуру региона.

Все началось в 2018 году с онлайн-музея. Команда собирает исторические сведения об архитектуре. С 2019 года одним из ключевых занятий является реставрация кружева на старинных домах.

Автор и руководитель инициативы Станислав Иващенко рассказал Gazeta.ua почему неравнодушные решили спасать наследство.

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"Эти дома безжалостно уничтожаются и исчезают. Чтобы их сохранить, нужно сделать две вещи: привлечь внимание и благодаря этому остановить процесс исчезновения. Людей в эту архитектуру нужно влюбить, потому что есть и те, которые не против сноса. Проблема в том, что дома из дерева, старые и нуждаются в уходе, иначе гниют. Хозяева не всегда могут за ними ухаживать. Если их сделать признанной достопримечательностью Чернигова, тогда есть шанс, что и власть начнет двигаться и помогать в сохранении, а не только активисты ".

Отделка деревянных домов резьбой присущая не только Черниговщине. Она распространена от Польши к российскому Иркутску.

"Но именно на территории Украины она есть отдельно в Карпатах и ​​на Полесье. Север Черниговщины и Сумщины - это район с высокой концентрацией такой резьбы. Сам город Чернигов - это единственный крупный город, который имеет так много образцов этой архитектуры. На Житомирщине, в Ровенской, или Волынской области, где так же так строили, этого достояния значительно меньше. Эта резьба распространена и в России, но наша уникальна, не заимствованная у них ".

Станислав Иващенко также объяснил, чем отличается резьба карпатская от полесской.

"Строение самих домов другое, соответственно планирования и требования к отделке тоже. У нас часто украшаются еще карнизы, стены. Делают полуколонны, которые не выступают как обычная колонна, а создают выступления на домах, то есть псевдоколоны. В Карпатах такого нет. Там часто украшают один фронтон, то есть треугольный козырек, на котором огромная красивая резьба ".

Черниговщина насчитывает сотни домов, украшенных древней деревянной резьбой.

"Призываем владельцев обращаться к нам, потому что собираем историю этих домов. Приглашаем людей, если у них есть какие-то планы по реставрации кружева, потому что можем им помочь в этом. Работаем в партнерстве с Черниговской политехникой, там для нас вырезают все на станках. В команде в среднем пять человек. Но кроме них есть много волонтеров, работающих с сайтом, видео, реставрацией", - говорит Станислав Иващенко.

По его словам, сегодня команда реставрирует шестой дом. Большинство из найденных зданий жилые. Поэтому перед реставрацией приходится договариваться с владельцами. Если дом заброшен, то архитектура потеряна.

В Кропивницком в областном музей искусств после реставрации вернули три иконы, датированные XVIII-XX вв. Отреставрировали иконы "Крещение или Богоявление Господне", "Усекновение главы Святого Иоанна Предтечи" и "Богородица Почаевская".

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