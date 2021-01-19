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вторник, 19 января 2021 14:41

Курица и яйца на голове - какие еще странные шляпы носили женщины 100 лет назад
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В Викторианскую эпоху модницы были причудливы.
Фото: shvp.livejournal.com
Они уделяли большое внимание деталям.
Чудернадськи аксессуары были популярны в то время.
Образдоповнювалы необычными шляпами с различными элементами декора.
Шляпки любили украшать перьями птиц.

В Викторианскую эпоху женщины носили необычные и непрактичные шляпки.

Часто они были большие и крепились к голове с помощью болезненных маленьких инструментов. Эти инструменты называли "шпильками для шляп".

Модные аксессуары украшали различным декором. Однако наиболее популярным было перо - длинное, лохматое и необычное. Считалось, чем больше перьев, тем лучше шляпка.

Также в период между 1875 годом и началом 1990-х приобрели популярность головные уборы, украшенные чучелами птиц. Тогда охотники убили сотни тысяч снежных цапель, сов, крачек и других элегантных птиц, которые были на грани исчезновения. В этот период массового уничтожения пострадал странствующий голубь.

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Викторианская эпоха - период правления британской королевы Виктории, который пришелся на 1837-1901 годы. Ее правление характеризовалось глубокими изменениями во многих сферах жизни страны.

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