Курица и яйца на голове - какие еще странные шляпы носили женщины 100 лет назад

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В Викторианскую эпоху женщины носили необычные и непрактичные шляпки.

Часто они были большие и крепились к голове с помощью болезненных маленьких инструментов. Эти инструменты называли "шпильками для шляп".

Модные аксессуары украшали различным декором. Однако наиболее популярным было перо - длинное, лохматое и необычное. Считалось, чем больше перьев, тем лучше шляпка.

Также в период между 1875 годом и началом 1990-х приобрели популярность головные уборы, украшенные чучелами птиц. Тогда охотники убили сотни тысяч снежных цапель, сов, крачек и других элегантных птиц, которые были на грани исчезновения. В этот период массового уничтожения пострадал странствующий голубь.

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Викторианская эпоха - период правления британской королевы Виктории, который пришелся на 1837-1901 годы. Ее правление характеризовалось глубокими изменениями во многих сферах жизни страны.