Как работает Музей сбитых самолетов - фото

Фото: Фото предоставил Андрей Риштун

Возле Львова в прошлом году открыли Музей самолетов, разбившихся во время Второй мировой войны.

Основателями являются львовский исследователь Андрей Риштун и его единомышленники.

Gazeta.ua он рассказал о самых интересных артефакты и работу музея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства

"У нас нет целых самолетов, только обломки. Мечтаю найти целостный или хотя бы его половину. Первый самолет Junkers Ju 88 нашли в Карпатах и ​​описали в интернете. Люди комментировали, что его надо в музей. Количество обломков постоянно увеличивалось. Нашли как-то Heinkel He 111, пилоты которого уже были идентифицированы. На месте находки поставили табличку, кто там погиб. Тогда я и решил, что будет музей, чтобы сохранить все эти детали и не дать им пропасть", - говорит Риштун.

Коллекция постоянно пополняется новыми экспонатами, по словам исследователя.

"Есть много добровольцев, которые присылают различные детали самолетов ящиками. Ищем также сами. Если самолет упал в горах и лежит в зарослях, то его найти трудно. Но Карпаты время от времени вырубают и о нем узнают. Мы так первый и нашли. Музей, по сути, под открытым небом. Если кто-то хочет экскурсию, то сначала надо нам написать ".

Полное интервью с Андреем Риштуном читайте в журнале "Країна" за 8 июля.

4 июля 1989 года советский истребитель "МиГ-23М" упал в Бельгии на ферму Кооихем у Кортрейка. Причины инцидента до сих пор остались невыясненными. Начальник политотдела 323-й истребительной авиационной дивизии Северной группы войск вооруженных сил СССР, полковник Николай Скуридин, должен был провести два полета для восстановления навыков по технике пилотирования. Он был опытным военным летчиком первого класса, имел за плечами 1,7 тыс. ч полета.