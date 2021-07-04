Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму

4 июля 1989 года советский истребитель "МиГ-23М" упал в Бельгии на ферму Кооихем у Кортрейка. Причины инцидента до сих пор остались невыясненными.

Автор: pikabu.ru Советский истребитель упал на ферму Кооихем

Начальник политотдела 323-й истребительной авиационной дивизии Северной группы войск вооруженных сил СССР, полковник Николай Скуридин должен был провести два полета для восстановления навыков по технике пилотирования. Он был опытным военным летчиком 1-го класса, имел за плечами 1,7 тыс. ч полета.

Автор: btvtinfo.blogspot.com Самолета без пилота сопровождали американские летчики

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Утром 4 июля 1989 года Скуридин выполнил контрольный полет на учебном самолете и на боевом самолете "МиГ-23М" поднялся в воздух с авиабазы ​​Багич у Колобжега в Западном Поморье. На 41-й сек. полета обороты двигателя резко упали, скорость самолета уменьшилась почти вдвое, он начал снижаться. Восприняв самовольное отключение форсажа как остановку двигателя, Скуридин с разрешения наземной службы успешно катапультировался на высоте около 150 м, предварительно направив самолет в сторону моря.

Однако через 6 сек. двигатель оставленного самолета возобновил работу в заданном автоматикой режиме и, набирая высоту, продолжил полет. Самолет беспрепятственно пересек воздушную границу Польши и в небе над ГДР был взят в сопровождение радарами НАТО. Когда самолет прошел границу ФРГ, с базы в Сустерберзи в Нидерландах поднялось два американских истребителя "F-15 Eagle", которые на высоте 12 км над Оснабрюком перехватили самолет, двигался со скоростью 740 км/ч. В это время и.о. командующего авиацией Северной группы войск генерал-майор авиации Владимир Огнев доложил командованию советского ВВС, самолет "упал в море, никакого ущерба при этом не причинил". Автор: kulturologia.ru При падении "МиГ-23М" погиб 19-летний студент

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Визуально убедившись, что на "МиГ-23М" отсутствует штатное вооружение, американские летчики получили приказ сопровождать самолет, который в автоматическом режиме летел над густонаселенными районами ФРГ. Никто не мог предвидеть куда он упадет после сбивания. Оставалась надежда, что "МиГ-23М" долетит до Ла-Манша, однако, только пройдя Нидерланды, после расхода всего топлива советский истребитель начал терять высоту в небе Бельгии. Преодолев 901 км он упал на хутор Кооихем вблизи Кортрейка, в 10 км от границы Франции.

При падении "МиГ-23М" разрушил ферму, под обломками которой погиб 19-летний студент Вим Делере.

В полдень 4 июля 1989 года советское информационное агентство ТАСС официально сообщило об инциденте. На следующий день свои соболезнования бельгийцам выразил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и полковник Скуридин.

Автор: radiosputnik.ria.ru Самолет пролетел без пилота 900 км

После этого руководство ФРГ не сделало никаких заявлений, а правительства Бельгии и Нидерландов ограничились дипломатическими нотами, которыми 6 июля выразили обеспокоенность отсутствием своевременного сообщения об опасности. В ходе конфиденциальных переговоров СССР согласился на выплату Бельгии $685 тыс. компенсации, большая часть которой досталась пострадавшей семье фермера.

11 июля 1989 года в Кооихема прибыла советская военная комиссия, которая вывезла обломки "МиГ-23М" в СССР, но технические причины, приведшие к инциденту, так и не выяснила.

Небольшой частный самолет разбился в районе аэропорта бельгийского города Шарлеруа, погибли пять человек. После взлета на борту самолета Cessna произошли механические неполадки, самолет попытался вернуться в аэропорт, однако упал рядом со взлетно-посадочной полосой и местом стоянки самолетов авиакомпании Ryanair и других коммерческих самолетов.