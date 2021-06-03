Как работает мастерская по переработке стекла во Львове

Фото: Мастерская-Reresklo

Во Львове работает мастерская ReRe Sklo, в которой создают разнообразные изделия из переработанного стекла.

Команда собирает выброшенные бутылки, оконные стекла, зеркала, которые затем проходят обработку.

Основательница проекта Роксолана Худоба рассказала Gazeta.ua что все началось еще с учебы в университете. Сейчас же использованные бутылки, которые попадают в мастерскую, проходят несколько этапов дезинфекции, впоследствии при высокой температуре "спекаются" в специально оборудованной муфельной печи.

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"Также их режут и шлифуют, а затем наступает этап преобразования бутылки в что-то полезное и интересное. Муфельная печь била еще в университете. Взяла обычную стеклянную бутылку, чтобы попробовать, что из нее может спектись. Затем я основала кафе в рамках другого проекта и для него поставляли соки в стеклянной таре. Собирали бутылки, потому что думали, что они, пожалуй, затем перерабатываются. Оказалось, что нет и поставщику было выгоднее закупать новую тару ".

По словам основательницы мастерской, в Украине стекло почти не перерабатывают. Она решила менять это своими силами.

"Люди неправильно сортируют стекло и оно нередко просто валяется на свалке. Еще большие проблемы с оконным стеклом, которое должно идти на стеклобой, но его надо доставлять в пункты сдачи. Взяла целью, что хоть то стекло, которое я использую буду переделывать. Так создалась мастерская. За основу взяли бутылки, из которых делаем различные изделия: подставки, стаканы, баночки вазы, емкости для сыпучих. Сейчас больше изучаем это и хотим делать тарелки с мелко избитых бутылок. Из остатков стекла от бутылки, которую обрезаем, делаем светильники или подсвечники ".

Люди начали сами приносить в мастерскую использованное стекло на переработку.

"Радует, что сознание возросло. Сотрудничаем с несколькими львовскими ресторанами и они нам отдают использованное стекло. Проблематично с зеркалами, так как почти все виды бутылок можно сдавать на стеклобой, или переработку, а зеркала не перерабатываются. Забираем их на одной из склонарезок".

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их оборот. За законопроект проголосовали 297 нардепов. Документ запрещает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, а также оксоразлагаемых пластиковых пакетов.