 
Ексклюзивы
1/5
Врач рассказала об инфекции, которая особенно опасна летом
Врач рассказала об инфекции, которая особенно опасна летом
Просмотров: 90
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
Просмотров: 243
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 243
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2934
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 513
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 549
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 711
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 441
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 288
Фото
Все фото
7
7
5
12
5
Как работает мастерская по переработке стекла во Львове
Как работает мастерская по переработке стекла во Львове
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото
Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 738
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1998
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1107
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 567
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 12:25

Как работает мастерская по переработке стекла во Львове
7

  Комментировать

Команда спасает ненужное стекло и делает из него новые трансформации
Фото: Мастерская-Reresklo
Команда спасает ненужное стекло и делает из него новые трансформации
Команда спасает ненужное стекло и делает из него новые трансформации
Команда спасает ненужное стекло и делает из него новые трансформации
Команда спасает ненужное стекло и делает из него новые трансформации

Во Львове работает мастерская ReRe Sklo, в которой создают разнообразные изделия из переработанного стекла.

Команда собирает выброшенные бутылки, оконные стекла, зеркала, которые затем проходят обработку.

Основательница проекта Роксолана Худоба рассказала Gazeta.ua что все началось еще с учебы в университете. Сейчас же использованные бутылки, которые попадают в мастерскую, проходят несколько этапов дезинфекции, впоследствии при высокой температуре "спекаются" в специально оборудованной муфельной печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на переработку будут принимать упаковки из-под косметики

"Также их режут и шлифуют, а затем наступает этап преобразования бутылки в что-то полезное и интересное. Муфельная печь била еще в университете. Взяла обычную стеклянную бутылку, чтобы попробовать, что из нее может спектись. Затем я основала кафе в рамках другого проекта и для него поставляли соки в стеклянной таре. Собирали бутылки, потому что думали, что они, пожалуй, затем перерабатываются. Оказалось, что нет и поставщику было выгоднее закупать новую тару ".

По словам основательницы мастерской, в Украине стекло почти не перерабатывают. Она решила менять это своими силами.

"Люди неправильно сортируют стекло и оно нередко просто валяется на свалке. Еще большие проблемы с оконным стеклом, которое должно идти на стеклобой, но его надо доставлять в пункты сдачи. Взяла целью, что хоть то стекло, которое я использую буду переделывать. Так создалась мастерская. За основу взяли бутылки, из которых делаем различные изделия: подставки, стаканы, баночки вазы, емкости для сыпучих. Сейчас больше изучаем это и хотим делать тарелки с мелко избитых бутылок. Из остатков стекла от бутылки, которую обрезаем, делаем светильники или подсвечники ".

Люди начали сами приносить в мастерскую использованное стекло на переработку.

"Радует, что сознание возросло. Сотрудничаем с несколькими львовскими ресторанами и они нам отдают использованное стекло. Проблематично с зеркалами, так как почти все виды бутылок можно сдавать на стеклобой, или переработку, а зеркала не перерабатываются. Забираем их на одной из склонарезок".

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их оборот. За законопроект проголосовали 297 нардепов. Документ запрещает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, а также оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как работает мастерская по переработке стекла во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали новое военное формирование

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 6102
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4446
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 4105
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 3906
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3303
Фото
Плохая еда и тяжелая работа - разгромили миф о крепком здоровье жителей СССР
Плохая еда и тяжелая работа - разгромили миф о крепком здоровье жителей СССР Просмотров: 423
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
7
 Просмотров: 999
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
5
 Просмотров: 621
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
12
 Просмотров: 1305
Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото
Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото
5
 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
1
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
Голосов: 2692
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть