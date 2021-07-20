Как команда волонтеров спасает водохранилище от мусора

Фото: Фото предоставил Роман Жук

Елена и Роман Жуки из Мукачево на Закарпатье собирают неравнодушных и организовивают эко-пикники на Ольшанском водохранилище, что на речке Теребля в Хустском районе.

Расстояние оттуда до Мукачево 125 километров в одну сторону. Ради уборки территории семья ездила туда на машине с десяток раз.

Елена Жук рассказала Gazeta.ua что все началось случайно.

"Мы как-то поехали туда попутешествовать. Очень хорошее, дикое место с нетронутой природой. Но на берегу тонны мусора, захотелось убрать. Через три недели от первой поездки у меня был день рождения. Собрали с мужем друзей, купили рукавицы, мешки и другие орудия и организовали уборку на эко-пикнике ", - рассказала активистка.

Когда во время уборки закончились пакеты для мусора, то стало понятно, что одного раза мало, чтобы побороть проблему.

"Пошли во второй раз и уже сняли видео, чтобы оценить реальную картину. Увидели тонны мусора, которые можно вывозить фурами или грузовыми поездами. Ето накапливалось почти десятилетиями, поэтому о проблеме надо было громко кричать. Это водохранилище образовано благодаря дамбе. Она ограничивает воду, а вокруг есть пять сел, из которых этот мусор и приплывает. Его надо собирать от истока реки и до водохранилища. Начали максимально привлекать местных. Именно их мусор с берегов река забирает, а на дамбе он оседает. Только там они могут увидеть последствия своей деятельности ".

Цель активистов - максимально привлечь к уборке именно местных, по словам Елены Жук. Это трудно, они часто критикуют активистов.

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"Эту территорию важно убирать, потому что осталось уже очень мало таких диких мест без шашлычных или сувенирных палаток. Мы были там во все четыре времени года и каждый раз эта местность другая. Придумали слоган для нашего эко-пикника:" Убери Карпаты, как у себя возле хати " и он также ориентирован для местных. Наиболее массовое мероприятие - это 60-70 человек. Понимаем, что весь процесс может занять три-пять лет. Ведь речь идет еще и о воспитании и сознании, а не только об уборке. мы еще и сортируем мусор сразу на берегу. То, что можно, то отдаем на переработку. Что не подлежит - сдаем на полигон. Просим власть назвать официальный полигон, куда можно свозить мусор, непригодний для переработки ".

Активисты призывают всех неравнодушных присоединиться к инициативе Chysto.de и помочь спасти Ольшанское водохранилище.

Экология региона, в котором живут дети, связана с тем, как они учатся. Если повышенный уровень загрязнение воздуха, то подростки, например, имеют плохие академические навыки по математике, орфографии, понимание прочитанного.