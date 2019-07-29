Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло

Фото: AGORA images

Показали невероятные фото крупным планом. На них можно к деталям разглядеть насекомых, маленьких птичек и грызунов.

Все работы вошли в список финалистов конкурса # Small2019, пишет boredpanda.com.

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Эти фотографии сделаны в разных частях мира. Всего на конкурс прислали 9,7 тыс. работ. Из них отобрали 50 самых интересных.

Международный конкурс IPPAWARDS проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, публикуют на сайте конкурса. В этом году победителем проекта стала итальянский фотограф 23-летняя Габриэлла Кильяно с фотографией девушки с ребенком.