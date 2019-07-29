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вторник, 30 июля 2019 02:24

Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло
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Фотографы сняли природу и животных крупным планом
Фото: AGORA images
Фотографы сняли природу и животных крупным планом
Фотографы сняли природу и животных крупным планом
Фотографы сняли природу и животных крупным планом
Фотографы сняли природу и животных крупным планом

Показали невероятные фото крупным планом. На них можно к деталям разглядеть насекомых, маленьких птичек и грызунов.

Все работы вошли в список финалистов конкурса # Small2019, пишет boredpanda.com.

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Эти фотографии сделаны в разных частях мира. Всего на конкурс прислали 9,7 тыс. работ. Из них отобрали 50 самых интересных.

Международный конкурс IPPAWARDS проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, публикуют на сайте конкурса.

В этом году победителем проекта стала итальянский фотограф 23-летняя Габриэлла Кильяно с фотографией девушки с ребенком.

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