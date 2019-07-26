Выбрали победителя конкурса лучших фото, сделанных на iPhone

Фото: ippawards.com

Международный конкурс IPPAWARDS проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, публикуют на сайте конкурса.

В этом году победителем проекта стала итальянский фотограф 23-летняя Габриэлла Кильяно с фотографией девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания "Фотограф года", передает "Сегодня".

Девушка на снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

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В сети появились редкие снимки знатных лиц 1903-го. Их сделали во время бала-маскарада, посвященного 209-й годовщине правления Романовых. Праздник устроила семья императора Николая II в Зимнем дворце в Петербурге.