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пятница, 26 июля 2019 13:25

Выбрали победителя конкурса лучших фото, сделанных на iPhone
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Кирилл Войновский. Второе место в категории "Дети".
Фото: ippawards.com
Диого Лаге, Португалия. 1 место "Фотограф года".
Юлия Ирбаева, Россия. 2 место в номинации "Фотограф года"
Пенд Хао, Китай. Занял третье место в номинации.
Габриелла Чиглиано, Италия, "Главный приз премии"..

Международный конкурс IPPAWARDS проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, публикуют на сайте конкурса.

В этом году победителем проекта стала итальянский фотограф 23-летняя Габриэлла Кильяно с фотографией девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания "Фотограф года", передает "Сегодня".

Девушка на снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

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В сети появились редкие снимки знатных лиц 1903-го. Их сделали во время бала-маскарада, посвященного 209-й годовщине правления Романовых. Праздник устроила семья императора Николая II в Зимнем дворце в Петербурге.

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