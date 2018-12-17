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вторник, 18 декабря 2018 04:15

Фотограф растрогал дикой природой Арктики
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Фотограф, путешественник и владелец туристической компании "Wildlife photography" 32-летний Одун Ли Даль из Норвегии сделал серию снимков природы и диких животных заснеженной Арктики.

Аудун родился и вырос на норвежском острове смела у побережья Кристиансунн. Кроме того, что он знает все лучшие места для фотографирования в Норвегии Одун также посещали Шпицберген, в Антарктиду, Африку и Азию, пишет glavcom.

Холодное окружающей среды - его любимая тема, и он может проводить дни на холоде, ожидая лучшего момента для съемки.

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Одун Ли Даль из Норвегии сделал серию снимков природы и диких животных заснеженной Арктики
Фото: Audun Lie Dahl

19 декабря в Виннице официально начинаются зимние праздники. Город покрытый снегом, в центре, возле башни, уже устанавливают рождественские домики. В них будут готовить глинтвейны, кофе и ароматную горячую выпечку. Фотограф Евгений Аллабергенов накануне праздников, сделал серию снимков зимней Виннице.

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