Фотограф растрогал дикой природой Арктики

Фотограф, путешественник и владелец туристической компании "Wildlife photography" 32-летний Одун Ли Даль из Норвегии сделал серию снимков природы и диких животных заснеженной Арктики.

Аудун родился и вырос на норвежском острове смела у побережья Кристиансунн. Кроме того, что он знает все лучшие места для фотографирования в Норвегии Одун также посещали Шпицберген, в Антарктиду, Африку и Азию, пишет glavcom.

Холодное окружающей среды - его любимая тема, и он может проводить дни на холоде, ожидая лучшего момента для съемки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это другие миры: показали лучшие тревел-фото года

Фото: Audun Lie Dahl

19 декабря в Виннице официально начинаются зимние праздники. Город покрытый снегом, в центре, возле башни, уже устанавливают рождественские домики. В них будут готовить глинтвейны, кофе и ароматную горячую выпечку. Фотограф Евгений Аллабергенов накануне праздников, сделал серию снимков зимней Виннице.