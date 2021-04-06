Фотограф "поймал" закат над Хортицей. Вид завораживает

Фотограф из Запорожья Надежда Мусиенко сделала невероятное фото заката над Хортицей
Ее снимки опубликовали в группе "Остров Хортица" в Facebook. На них изображен пейзаж с беседкой профилактория "Запорожсталь", вид на Днепр и скалы.
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Снимки прекрасно передают успокаивающую атмосферу, которая царит на Хортице. Лучи солнце немного засвечивают небо и скрываются в облаках. А в спокойной реке отражается живописная природа острова. Снимки прекрасно передают успокаивающую атмосферу, которая царит на Хортице.
Альпинистка из Ивано-Франковска 31-летняя Кристина Мохнацкая показала невероятные пейзажи заснеженных Карпат. На днях женщина с командой поднялась на Говерлу и сделала оттуда несколько снимков.
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