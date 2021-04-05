Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание

Альпинистка из Ивано-Франковска 31-летняя Кристина Мохнацкая показала невероятные пейзажи заснеженных Карпат.
На днях женщина с командой поднялась на Говерлу и сделала оттуда несколько снимков, которыми поделилась в Facebook.
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Говерла - самая высокая вершина украинских Карпат. Ее высота составляет 2061 м над уровнем моря. Размещена в горном массиве Черногора, на грани Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области в 17 км от границы с Румынией.
Альпинистка и путешественница Кристина Мохнацкая из Ивано-Франковска установила рекорд по самой длительной декламации сборника стихов "Кобзарь" Тараса Шевченко на вершине горы Арарат. Стихи читала в течение 27 мин. 38 с.
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