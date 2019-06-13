Финалистка "Мисс Украина" оказалась родной сестрой директора конкурса

Фото: fakty.ua

Комитет национального конкурса красоты "Мисс Украина" выбрал 30 финалисток для участия.

Одесситка Марина Киосе стала самой обговариваемой участницей.

Финалистка оказалась родной сестрой директора конкурса Виктории Киосе. Этот факт вызывает недоверие к справедливости оценивания конкурсанток.

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По словам Марины, она подала документы тайно и честно прошла отбор.

"Всю жизнь меня сравнивают со старшей сестрой. Я пошла на кастинг конкурса и ничего не сказала своей семье. Я хочу выйти с тени популярности моей сестры и доказать свою самостоятельность", - прокомментировала Марина Киосе.

Пользователи сети сомневаются в честности девушки и считают её формы ненатуральными:

"У нее слишком большая грудь и пышные губы", "я думал, что на конкурс берут только натуральных девушек".

Марине Киосе 23 года, её рост 170 см. Она телеведущая на одесском телевидение, авторка книг и хореограф.