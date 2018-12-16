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понедельник, 17 декабря 2018 02:24

Это другие миры: показали лучшие тревел-фото года
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На конкурс Travel Photographer of the Year 2018 прислали более 20 тыс. снимков фотографы из 142 стран. Судьи выбрали более 150 лучших работ.

Главный приз и звание "Туристический фотограф года 2018" завоевал итальянский фотограф Стефано Пенсотти. Он представил портфолио из восьми изображений, сделанных в Эфиопии, Мьянме, Индии, Мали, Сенегале и Венгрии.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть снимки призеров Travel Photographer of the Year 2018. Все снимки можно просмотреть на сайте.

Харэр, Эфиопия. Прогулка через укрепленный исторический город Харар-Джуголь, один из священных исламских городов.
Фото: Стефано Пенсотти
Мечеть в Тубе, Сенегал
Вход в борцовский зал, Багалкот, Карнатака, Индия.
Амритсар, Индия. Паломник-сикх принимает ритуальную ванну в священном бассейне перед Золотым храмом (Хармандир-Сахиб).
Варанаси, Индия. Практика традиционной борьбы кушти (или пехлвани).

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Международное новостное агентство Reuters составило топ-100 фотографий 2018-го.

В списке фотографий оказались опустошенные засухой пастбища Австралии, разрушенный цунами город в Индонезии, момент поражения легендарной теннисистки Серены Уильямс и бракосочетание британского принца Гарри и Меган Маркл.

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