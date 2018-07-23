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понедельник, 23 июля 2018 21:27

Экстравагантый мех и карнавал в купальниках: фантастические образы меломанов на "Файному місті"
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Фестивальщики на "Файному місті" поразили фантастическими образами
Фото: Ирина Козюпа
Фестивальщики на "Файному місті" поразили фантастическими образами
Фестивальщики на "Файному місті" поразили фантастическими образами
Фестивальщики на "Файному місті" поразили фантастическими образами
Фестивальщики на "Файному місті" поразили фантастическими образами

Вблизи Тернополя на территории ипподрома состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" 2018.

В этом году фестиваль закончился ярким карнавалом и выбором победителя, который получил бесплатный абонемент на следующий год и доступ на бэкстейдж.

"Файне місто - это фестиваль, где ты можешь быть тем, кем хочешь и никто слова не скажет", - говорит одетый в леопардовую пижаму фестивальщик. Его друг одетый в костюм супермена.

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Некоторые из гостей меняют образы, костюмы и цвет волос каждый день. Для комфортного отдыха в палатках, советуют следующие лайфхаки: не переживать, что едете сами, ведь в первые минуты, как окажитесь на территории фестиваля , найдете много новых друзей. Берите с собой пледы и брезент накрыть палатки, лекарства, если есть проблемы со здоровьем.

"Хорошее настроение обязательно, а если его нет, то немного алкоголя не помешает", - убежден Роман, с семьей шестой раз приехал на фестиваль из Львова.

Участники карнавала делали костюмы из подручных средств и тщательно продумали образ.

"Я друид-путешественник, я ищу плохих людей и направляю их на хороший путь. Мне неважно откуда он, главное, чтобы уважал людей и природу. Природа - это все. У меня есть инструмент, которым наказываю непослушных и трезубец, которым напутствую" , - говорит Gazeta.ua фестивальщик с нимфой рядом.

"Я нимфа друида, я помогаю ему, он не может быть очень мягким со всеми, поэтому я исполняю эту функцию", - добавляет красавица.

В этом году фестиваль превратился в настоящий город со своей ратушей, ЗАГСом и даже пастором. Все гости получали на входе специальные паспорта и мигрировали по колоритным районам фестиваля. Сайлент Хилл - бесплатный палаточный городок, Беверли Хиллз - платная территория для палаток, где есть все блага цивилизации, "Старый город" с наибольшей Main stage за всю историю фестиваля и многие другие.

Автор: Валентина Фесенко
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