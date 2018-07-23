Экстравагантый мех и карнавал в купальниках: фантастические образы меломанов на "Файному місті"

Фото: Ирина Козюпа

Вблизи Тернополя на территории ипподрома состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" 2018.

В этом году фестиваль закончился ярким карнавалом и выбором победителя, который получил бесплатный абонемент на следующий год и доступ на бэкстейдж.

"Файне місто - это фестиваль, где ты можешь быть тем, кем хочешь и никто слова не скажет", - говорит одетый в леопардовую пижаму фестивальщик. Его друг одетый в костюм супермена.

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Некоторые из гостей меняют образы, костюмы и цвет волос каждый день. Для комфортного отдыха в палатках, советуют следующие лайфхаки: не переживать, что едете сами, ведь в первые минуты, как окажитесь на территории фестиваля , найдете много новых друзей. Берите с собой пледы и брезент накрыть палатки, лекарства, если есть проблемы со здоровьем.

"Хорошее настроение обязательно, а если его нет, то немного алкоголя не помешает", - убежден Роман, с семьей шестой раз приехал на фестиваль из Львова.

Участники карнавала делали костюмы из подручных средств и тщательно продумали образ.

"Я друид-путешественник, я ищу плохих людей и направляю их на хороший путь. Мне неважно откуда он, главное, чтобы уважал людей и природу. Природа - это все. У меня есть инструмент, которым наказываю непослушных и трезубец, которым напутствую" , - говорит Gazeta.ua фестивальщик с нимфой рядом.

"Я нимфа друида, я помогаю ему, он не может быть очень мягким со всеми, поэтому я исполняю эту функцию", - добавляет красавица.

В этом году фестиваль превратился в настоящий город со своей ратушей, ЗАГСом и даже пастором. Все гости получали на входе специальные паспорта и мигрировали по колоритным районам фестиваля. Сайлент Хилл - бесплатный палаточный городок, Беверли Хиллз - платная территория для палаток, где есть все блага цивилизации, "Старый город" с наибольшей Main stage за всю историю фестиваля и многие другие.